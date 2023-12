Ook Antwerp haalt zijn gelijk: regel van "voetbalbelgen" mogelijk in strijd met EU-wetgeving

Hoeft een Belgische club binnenkort geen acht in België opgeleide spelers meer in de wedstrijdkern te hebben? Antwerp, dat de regel aanvocht, haalt zijn gelijk bij het Europees Hof van de Justitie, maar het valt nog af te wachten of de regel op de schop gaat.

De Europese voetbalbond UEFA kreeg de voorbije maanden niet alleen weerwerk van de oprichters van de Super League. Ook Antwerp stapte naar het Europees Hof van Justitie.

De landskampioen stelde de regel over de "voetbalbelgen" in vraag. De Belgische voetbalbond verplicht de profclubs om minstens acht in België opgeleide spelers in zijn wedstrijdkern te hebben. Een regel die Belgische jeugdspelers kansen moet garanderen om in eigen land door te breken op het hoogste niveau.

Volgens Antwerp is die regel evenwel in strijd met de wet op vrij verkeer van werknemers en het vrije concurrentiebeginsel.

Bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) ving Antwerp nog bot, de Franstalige rechtbank van eerste aanleg speelde de zaak door naar het Europees Hof van Justitie.

Dat Europese Hof van Justitie geeft de Belgische kampioen nu toch gelijk. "De regels kunnen in strijd zijn met de Europese wetgeving", klinkt het in het arrest.

Het arrest schrapt de regel rond "homegrown players" evenwel niet. Een Belgische rechter moet nu een oordeel vellen. De UEFA en de Belgische voetbalbond krijgen dus nog de kans om aan te tonen dat de regel gerechtvaardigd is.