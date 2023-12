Belgische voetbalbond heeft verrassende CEO: Piet Vandendriessche is nieuwe sterke man

Vandendriessche is de nieuwe CEO van de KBVB.

do 14 december 2023

do 14 december 2023 10:29

De Belgische voetbalbond heeft een nieuwe CEO. De Raad van bestuur heeft unaniem Piet Vandendriessche (58) verkozen. In het verleden was hij CEO van Deloitte. Vandendriessche neemt vanaf half januari het stokje over van interim-CEO Manu Leroy.

De keuze voor Piet Vandendriessche mag toch een verrassing genoemd worden. In tegenstelling andere kandidaten zoals Peter Willems (ex-OHL), Manu Leroy (huidig interim-CEO) en Philippe Rosier (Voetbal Vlaanderen) heeft hij geen verleden in het voetbal. De West-Vlaming heeft in de zakenwereld wel een uitstekende reputatie dankzij zijn grote verdiensten bij Deloitte, een financiële en zakelijke dienstverlener. Daar stond hij bekend als "een verdubbelaar", omdat bijna alle parameters maal twee gingen onder het bewind van Vandendriessche, die in juli 2023 een stap terug zette als CEO. "Sport en voetbal zijn altijd een van mijn grote passies geweest. Ik ben dan ook bijzonder gemotiveerd om bij de KBVB aan de slag te gaan en mijn eerdere leiderschapservaring ten dienste te stellen van de bond en al zijn leden", reageerde Vandendriessche in een persbericht. (lees verder onder de tweet)

Nood aan stabiliteit

Vandendriessche moet bij de KBVB vooral opnieuw voor stabiliteit gaan zorgen. In maart werd toenmalig CEO Peter Bossaert op de keien gezet, nadat hij een verbeterd contract had getekend zonder medeweten van de Raad van Bestuur. Voorzitter Paul Van den Bulck, die Bossaert mee naar de uitgang had begeleid, werd wat later zelf op straat gezet na een klachtenbrief van het directiecomité over "denigrerend en intimiderend" gedrag. De chaos was zo compleet. Manu Leroy, eerder actief als marketingdirecteur bij de voetbalbond, volgde Bossaert op als interim-CEO en was ook kandidaat om dat te blijven. Maar hij haalt het dus niet.

Structurele en sportieve uitdagingen

De 58-jarige Piet Vandendriessche is dus de opvallende nieuwe sterke man bij de KBVB. Hij werd voorgedragen door een werkgroep bestaande uit bondsvoorzitster Pascale Van Damme, Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en de vertegenwoordigers van het amateurvoetbal Jorg Keldermans en Philippe Godin. "Piet Vandendriessche zal de digitale innovatie in goeie banen leiden en onze strijd tegen racisme en discriminatie in en rond de voetbalvelden verderzetten", reageert Van Damme. "De nieuwe CEO zal ook onze maatschappelijke rol verder en duurzaam versterken door een sportief verhaal te schrijven met mooie resultaten."

Vandendriessche staat bij de KBVB voor heel wat uitdagingen. Zo moet hij in budgettair moeilijke tijden zorgen dat de Belgische bond mee is met alle evoluties in het internationale voetbal. Zeker nu er opnieuw een mooie lichting Rode Duivels aankomt.

Ook de doorontwikkeling van de ploeg én het product Red Flames, die de laatste tijd steeds beter presteren, staat hoog op de agenda. Ons land is immers kandidaat om het WK voor vrouwen in 2027 te organiseren, samen met Nederland en Duitsland.