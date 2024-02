Revolutie in het voetbal op til? "Deze zomer wordt testfase rond blauwe kaart geïntroduceerd"

Staan we voor een revolutie in het voetbal? The Telegraph pakt donderdag uit met een opvallende primeur. Volgens de Engelse kwaliteitskrant wordt er morgen door de IFAB aangekondigd dat er een proefproject rond blauwe kaarten start. Spelers zouden dan tijdelijk uitgesloten worden.

Voetbal met gele en rode kaarten: het is een concept dat al sinds mensenheugenis mee het verloop van voetbalwedstrijden bepaalt.



Volgens The Telegraph is er evenwel een historische verandering op til. De krant pakt namelijk uit met de primeur dat er straks ook een testfase met blauwe kaarten zal starten.



Dat wil de IFAB, het orgaan dat de voetbalreglementen vastlegt, naar verluidt vrijdag aankondigen.

Blauwe kaarten zouden uitgedeeld worden aan speler die een cynische fout maken of zich misdragen. De 'bestrafte' moet dan 10 minuten naar de kant.



Twee keer blauw óf blauw plus geel zou gelijkstaan aan rood.

The Telegraph schrijft dat de testfase deze zomer zou starten. Nog niet in de topcompetities, maar wel in toernooien zoals de FA Cup.

Helemaal nieuw is de denkpiste overigens niet. In het hockey wordt er al gewerkt met groene kaarten, die ontvangers 2 minuten naar de strafbank sturen. Ook in het handbal en het ijshockey is een tijdstraf dagelijkse kost.

En in 2017 keurde de IFAB de introductie van tijdelijke uitsluitingen in onder meer amateur- en jeugdcategorieën reeds goed. Doel hiervan was om eventuele spanningen op het veld te verminderen en fair play te verbeteren.

Het profvoetbal viel toen niet onder deze maatregel, maar dat zal - als we The Telegraph mogen geloven - in de toekomst dus veranderen.

Pierluigi Collina, scheidsrechtersbaas bij de FIFA, verklaarde over het onderwerp eerder dat "de proefperiode met de amateurs overtuigend was. We hebben het nu over een veel hoger, zeer professioneel niveau. We moeten iets ontwikkelen dat werkt of topvoetbalwaardig is."