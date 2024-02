Mystics-manager Mike Thibault: "Het is mijn droom dat Emma Meesseman op een dag terugkeert naar Washington"

zo 11 februari 2024 11:11

Met Julie Vanloo strijkt er straks weer een Belgian Cat neer in Washington, in navolging van Emma Meesseman en Kim Mestdagh. Mystics-manager Mike Thibault is deze week in ons land als assistent-coach van Team USA en verklapte aan onze reporter zijn stiekeme droom: een Belgische reünie in Washington.

Het was een blij weerzien eerder deze week tussen Emma Meesseman en Mike Thibault, de coach die met onze landgenote als uitblinkster de Washington Mystics in 2019 naar de WNBA-titel loodste. "We hebben elkaar even gesproken in het hotel. Het was heel leuk om even bij te praten", vertelt de nu 73-jarige Amerikaan. Thibault is sinds 2022 niet langer de coach van de Mystics, die rol is nu in handen van zijn zoon Eric. Thibault senior drukt wel nog steeds zijn stempel in Washington, nu als general manager van het team. En zijn liefde voor "onze" Emma Meesseman is nog steeds groot.

Door haar manier van spelen maakt Emma Meesseman het spelletje zoveel makkelijker voor haar ploegmaats. Mike Thibault

"Het is echt een enorm plezier om Emma te coachen, om heel veel redenen", zingt hij de lof van Meesseman. "Haar persoonlijkheid, haar toewijding aan het spelletje, ..." Twee dingen springen eruit voor Thibault. "Vanaf de eerste dag dat ik Emma ontmoette was het "team first": het team komt op de eerste plaats voor haar. Ik denk dat iedereen hier weet dat persoonlijke verwezenlijkingen en statistieken bijzaak zijn voor Emma. Ze doet alles voor de ploeg." "Ten tweede: toen we haar kozen uit de draft zagen we een jonge speelster met veel kwaliteiten die zichzelf wilde ontwikkelen. Ze heeft basketbal op de juiste manier geleerd toen ze opgroeide. Niet in een hokje. Daardoor heeft ze de vrijheid om veel verschillende dingen te kunnen doen. En door haar manier van spelen maakt ze het spelletje zoveel makkelijker voor haar ploegmaats."

Ik verwacht dat Julie Vanloo een impact zal hebben op onze ploeg. We hebben haar getekend omdat we denken dat ze kan spelen. Mike Thibault

Met Emma Meesseman en Kim Mestdagh speelden er in het verleden al 2 landgenotes bij Washington. Thibault lijkt wel een zwak te hebben voor Belgen, want binnenkort trekt ook Julie Vanloo naar de VS. Zij mag op proef bij de Mystics. "Het is geen gegarandeerd contract", legt Thibault uit. "Maar ik verwacht van haar wel dat ze een impact zal hebben op onze ploeg. We hebben haar getekend omdat we denken dat ze kan spelen." Bestaat er een kans dat Vanloo en Meesseman in de toekomst ook bij de Mystics samen op het veld staan? Thibault glimlacht: "Het is mijn droom dat Emma op een dag terugkeert naar ons. Ik weet dat ze van Washington houdt. Ik weet dat de Spelen nu haar prioriteit zijn. We zullen zien. Het is een mooie droom."