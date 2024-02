Carl Berteele lyrisch na "unieke tweede helft" van Cats: "Kunnen voet naast wereldtop zetten"

za 10 februari 2024 11:34

In de tweede helft walsten de Cats over Senegal.

Terwijl alle Belgian Cats - en hun fans - wellicht nog op een roze wolk zitten, kijken analisten toch al eens vooruit naar wat nog komt. En die vooruitzichten zijn allerminst somber. "De Cats blijven tonen dat ze hun titel van Europees kampioen meer dan waard zijn en moeten jagen op een medaille in Parijs", oppert Carl Berteele.

Daags na - alweer - een knalprestatie in het Sportpaleis, de kwalificatie voor de Spelen én de bijhorende euforie, oogt de balans van de Cats in alle media hyperpositief. Ook analist Carl Berteele zag dat het prima was. "Het verschil met Senegal was echt heel groot", vindt hij. "Van de nederlaag tegen de VS merkte je aanvankelijk heel weinig, want het stond al snel 17-4 en iedereen dacht ook onmiddellijk dat ze op het elan van hun partij tegen Amerika zouden doorgaan." "Daarna viel het wel wat stil en kon Senegal gelijke tred houden tot aan de rust. Maar wat we daarna gezien hebben, is iets wat heel veel mensen nooit meer zullen meemaken." "Hoe de Cats toen speelden, alles liep precies van een leien dakje. Alles lukte, iedereen vond iedereen, er werd snel gespeeld en efficiënt gescoord. De Cats blijven echt wel tonen dat ze hun titel als Europees kampioen meer dan waard zijn." Lof voor iedereen, dus. Maar toch nog een extra pluim voor één speelster in het bijzonder. "Emma Meesseman was weer floor leader tot en met", stelt Berteele. "Wat een geluk dat we haar bij de Cats hebben. Ze kan telkens opnieuw die prestaties leveren en ze trekt iedereen mee naar een hoger niveau."

De wedstrijd tegen Nigeria moet de kers op de taart worden. Carl Berteele

"Ergens ben je wel jaloers dat je zo'n straffe prestatie niet zélf op het parket kunt meemaken", lacht Berteele daarna. "En met het Sportpaleis kregen we ook een gedroomde locatie. Het was echt gigantisch." "We zagen het nu al twee keer, eerst tegen de VS en nu ook gisteren: als een zaal helemaal achter je staat, kan je meer dan je zelf had verwacht", vertelt de analist. En dus hoopt hij dat dat ook morgen het geval is. "De wedstrijd tegen Nigeria moet de kers op de taart worden. Het verschil zou kleiner moeten zijn dan tegen Senegal, maar de Nigerianen kregen gisteren wel een pandoering van de VS." "Dat zal wel een wake-upcall geweest zijn voor hen. Hoe dan ook vind ik dat de Cats het verschuldigd zijn aan hun status om morgenmiddag, alweer voor een volle zaal, te tonen dat ze verdiend bij de 12 beste ploegen ter wereld horen en dat ze ver willen geraken in Parijs."

"De sfeer was gigantisch", stelde Carl Berteele.

Voet naast wereldtop