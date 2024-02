Paul Herygers is verbaasd over WK-omloop: "Niet het geliefkoosde parcours van Mathieu van der Poel"

Het parcours is op de openingsdag van het WK veldrijden altijd een van de grote gespreksonderwerpen. Onze specialist Paul Herygers ging vandaag op verkenning en trok grote ogen. "Het is niet normaal dat de grond onder het pelletje modder er nog zo beenhard bij ligt."

In Tabor werd een harde en snelle omloop verwacht. Maar de dooi en de vele regen hebben die parcoursvoorspelling aan flarden geschoten.

Cocommentator Paul Herygers viel dan ook van de ene verrasing in de andere toen hij vanmorgen voor de mixed relay op verkenningspad trok.



"Het is aan het dooien, maar ik ben verbaasd dat de ondergrond onder het pelletje modder nog zo beenhard is. Dat is niet normaal."

"Een week geleden moet het hier tot -10 °C gevroren hebben. Dat kan niet anders", zegt de weerman in Paul Herygers.

Die onverwachte aard van het parcours heeft zijn gevolgen. "Er liggen nog echte harde sporen, daardoor ligt het parcours er heel technisch bij."

En dat is minder koren op de molen van de superfavoriet. "Zoals het rondje er nu bij ligt, is dat volgens mij niet het geliefkoosde parcours van Mathieu van der Poel."

"Maar over twee dagen is dat een totaal ander verhaal (want het parcours tijdens een WK verandert van dag tot dag)."