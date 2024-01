Steevast stiefmoederlijk behandeld, nu grootste kans op Belgische wereldtitel? "Alsmaar meer interesse voor mixed relay"

wo 31 januari 2024 16:46

Wordt de mixed relay vrijdagmiddag het Belgische hoogtepunt op het WK veldrijden? "Of we een medaille halen of niet, we zullen geen spijt hebben van onze deelname", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout.

Vrijdagmiddag om 12.35 uur wordt het WK veldrijden in Tabor officieel op gang geschoten met de gemengde estafette. 10 landen sturen dan 3 mannen en 3 vrouwen de weide in voor een aflossing tussen junioren, beloften en profs. De discipline werd 2 jaar geleden door de UCI geïntroduceerd om de gendergelijkheid te stimuleren. Maar veel landen (en renners) haalden er steevast hun neus voor op. Op het voorbije EK stonden slechts 5 selecties aan de start en werd de gemengde aflossing zelfs niet uitgezonden. "Met uitsterven bedreigd", klonk het toen her en der.

Dat Nederland niet meedoet? Ik kan niemand verplichten om de gemengde aflossing te rijden. Gerben de Knegt (bondscoach van Nederland)

Maar door het gebrek aan Belgische topfavorieten in de individuele disciplines is de gemengde aflossing op het WK extra boeiend voor ons land.



"In de mixed relay hebben we het meeste kans op een Belgische wereldtitel", stelt onze veldritanalist Paul Herygers.



Een ietwat gewaagde voorspelling die deels voortspruit uit het afhaken van titelverdediger Nederland. Toen bondscoach Gerben de Knegt de ronde deed bij zijn renners en rensters, merkte hij maar weinig animo op voor de gemengde aflossing.



"Ik wil niemand verplichten om daags voor hun individuele WK-wedstrijd mee te doen aan de gemengde estafette", legt de Nederlandse bondscoach uit.



"Vorig jaar stonden we wel aan de start, omdat de mixed relay toen goed paste in onze voorbereiding."



"Maar deze keer lopen onze crossers er niet warm voor. Ik wil dan ook niet zomaar 6 renners oproepen en met een matig team aan de start komen."

Berichtjes naar bondscoach Vanthourenhout

Niet aan de start komen, was voor België en bondscoach Sven Vanthourenhout geen optie. "Wij nemen als crossland onze verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de gemengde aflossing", zegt Vanthourenhout. "De voorbije 2 jaar was ik voorzichtig toen ik renners aansprak om mee te doen. Nu krijg ik berichtjes van renners die me vragen waarom ik hen niet heb gevraagd om deel te nemen." Een groot contrast met de Nederlandse desinteresse. "Ik stel dat vast dat de mixed relay bij onze Belgische veldrijders aantrekkelijker en aantrekkelijker wordt." "Of we nu een medaille halen of niet, we zullen geen spijt hebben dat we hebben meegedaan aan de mixed relay", weet Vanthourenhout nu al.

Deelnemende landen mixed relay GROOT-BRITTANNIË V: Cat Ferguson, Zoe Backstedt en Anna Kay M: Oscar Amey, Corran Carrick-Anderson en Cameron Mason BELGIË V: Shanyl De Schoesitter, Julie Brouwers en Sanne Cant M: Arthur Van Den Boer, Ward Huybs en Michael Vanthourenhout FRANKRIJK V: Célia Gery, Laurianne Duraffourg en Hélène Clauzel M: Aubin Sparfel, Rémi Lelandais en Martin Groslambert ITALIË V: Elisa Ferri, Valentina Corvi en Sara Casasola M: Stefano Viezzi, Filippo Agostinacchio en Filippo Fontana VS V: Vida Lopez de San Roman, Lauren Zoerner en Clara Honsinger M: David Thompson, Andrew Strohmeyer en Scott Funston CANADA V: Rafaelle Carrier, Isabella Holmgren en Ava Holmgren M: Jayden McMullen, Ian Ackert en Tyler Clark TSJECHIË V: Amalalie Gottwaldova, Kristyna Zemanova en Nikola Noskova M: Krystof Bazant, Pavel Jindrick en Zdenek Stybar POLEN V: Alicja Matula, Malwina Mul en Antonina Bialek M: Kacper Doppke, Szymon Pomian en Marek Konwa SLOVAKIJE V: Sofia Ungerova, Dorota Vojtiskova en Tereza Kurnicka M: Tobias Hajkovsky, Samuel Fedor en Matej Ulik OOSTENRIJK V: Sophia Knaubert, Nora Fischer en Nadja Heigl M: Valentin Hoger, Andrian Stieger en Philipp Heigl