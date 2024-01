Tennislegendes spreken zich uit tegen WTA Finals in Saudi-Arabie

De WTA Finals lijken eind dit jaar door Saudi-Arabië georganiseerd te zullen worden. Dat is een doorn in het oog van de tennislegendes Chris Evert en Martina Navratilova. Zij hebben van zich laten horen in een brief aan WTA-baas Steve Simon.

"We erkennen absoluut het belang van het respecteren van verschillende culturen en religies", schrijven ze, "maar dat is juist de reden waarom we van mening zijn dat de organisatie van de WTA Finals in Saudi-Arabië onverenigbaar is met de geest en de missie van het vrouwentennis."

Het klinkt al maanden dat Saudi-Arabië het eindejaarstoernooi zou gaan organiseren, maar officieel is het nog niet. Het land investeert al enkele jaren enorme hoeveelheden geld om grote sportevenementen te kunnen organiseren. Onder meer in voetbal, golf en Formule 1 had dat succes.

Vorig jaar vonden de WTA Finals plaats in Mexico. Het evenement kreeg veel kritiek vanwege de gebrekkige organisatie en slechte weersomstandigheden.