Mertens koopt in duel der Lage Landen ticketje voor halve finales in Hobart

Elise Mertens blijft het goed doen op het WTA-toernooi in Hobart. Onze landgenote, nummer 29 op de wereldranglijst, staat er in de halve finales na een zege tegen de Nederlandse Arantxa Rus (WTA-50). Mertens won het toernooi in Hobart al twee keer, in 2017 en 2018.

Elise Mertens heeft een goeie herinneringen aan de ondergrond in Hobart. Ze won er haar eerste twee WTA-titels, in 2017 en 2018. En nu staat ze er voor de derde keer in de halve finales.

In haar kwartfinale rekende Mertens af met de Nederlandse Rus. In de eerste set ging de partij nog gelijk op, maar in set twee had Mertens de juiste versnelling helemaal te pakken. Na een uur en 38 minuten rondde ze de klus af.

In de halve finales wacht voor Mertens het Chinese derde reekshoofd Lin Zhu (WTA-33) of de Australische Daria Saville (WTA-195).