Bekermatchen Union-Anderlecht en OHL-Antwerp worden uitgesteld, Oostende en RWDM voetballen wel

De winterprik gooit roet in het eten: 2 van de 3 bekeraffiches van vanavond worden uitgesteld naar een later tijdstip. Union-Anderlecht verschuift naar 25 januari (20.30 u), OHL en Antwerp wijken uit naar 24 januari (20.30 u). Er kan vanavond wel gevoetbald worden in Oostende-RWDM.