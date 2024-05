Cercle jaagt op de Bosuil op 4e plaats van Racing Genk: "Maar ook Antwerp zal willen presteren na bekerfinale"

Enkele dagen na de verloren bekerfinale neemt Antwerp het in de Champion's Play-offs op tegen Cercle Brugge. Na het verlies van KRC Genk is de 4e plaats vacant: bij winst wipt Cercle over Genk, maar ook Antwerp mag nog dromen van de 4e stek. Volg het duel tussen de nummers 5 en 6 hier fase per fase vanaf 18.30 uur.