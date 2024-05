Een aankomst van een Giro-rit in Napels... Thomas De Gendt heeft er vast en zeker goede herinneringen aan. Tien jaar na zijn mythische zege op de Stelvio mocht hij in 2022 nog eens victorie kraaien in de Giro. Hij was de snelste van een kwartet vluchters. Geniet nog eens van zijn voorlopig(?) laatste overwinning uit zijn carrière.