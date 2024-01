De "brandweer van Willebroek" doet zijn werk op luchthaven van Banjul na noodlanding Gambiaanse voetbalploeg

Het Gambia van de Belgische bondscoach Tom Saintfiet moest gisteren een noodlanding maken enkele minuten na het vertrek op de luchthaven van Banjul, de hoofdstad van het Afrikaanse land.

Door een zuurstoftekort in de cabine was de situatie aan boord even penibel, maar het toestel werd uiteindelijk veilig weer aan de grond gezet in Banjul.

Op foto's is te zien hoe de hulpdiensten zich ontfermen over de passagiers. Opvallend daarbij: enkele brandweermannen dragen een uniform van de brandweer van Willebroek.

Navraag leert ons dat afgedankt brandweermateriaal wel vaker geschonken wordt aan Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse landen, om daar een tweede leven te leiden. Op die manier zijn dus ook de oude uniformen van de Willebroekse brandweer dus in Banjul beland.