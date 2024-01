Jean-Marie Pfaff neemt afscheid van vriend Beckenbauer: "Tot op laatste moment hadden we goed contact"

Een eresaluut van Jean-Marie Pfaff aan zijn goede vriend Franz Beckenbauer. Het nieuws dat de Duitse voetballegende gisteren om het leven kwam, kwam hard aan bij de voormalige doelman van België. De twee waren tijdens hun tijd bij Bayern München vrienden voor het leven geworden. "Hij hield van mij, ik hield van hem", klonk het bij een aangeslagen Pfaff.

Duitsland is na het overlijden van Franz Beckenbauer een voetbalgrootheid verloren, Jean-Marie Pfaff vooral een goede vriend.

"Duitsland in rouw? Ik ook, hoor", vertelt de voormalige Belgische doelman wanneer we hem opbellen. "Franz (Beckenbauer, red.) is een prachtige vriend van mij geweest."

De twee kenden elkaar vanuit hun tijd bij Bayern München. "Toen ik daar aankwam, had ik het niet meteen gemakkelijk om me te integreren. Maar hij stond vanaf dag één klaar om mij te helpen." "Ik koester dan ook heel wat mooie herinneringen aan onze tijd samen. Het was echt een prachtige persoonlijkheid, een grootse mens. Hij hield van mij, ik hield van hem", klonk het bij Pfaff nog met een krakende stem.

Een maand of acht geleden vertelde hij me al dat hij het moeilijk had. Jean-Marie Pfaff

De band tussen de twee groeide in Bayern dus al snel uit tot een echte vriendschap. Een die nooit verwaterde: "Tot op het laatste moment hadden we een goed contact. Ik was een maand of acht geleden nog bij hem uitgenodigd in Salzburg om iets te eten."

"Toen vertelde hij me al dat hij het moeilijk had. Eigenlijk geraakte hij toen ook nog maar moeilijk tot in het restaurant, maar hij heeft er toch alles aan gedaan om er te geraken. Hij had zijn woord nu eenmaal gegeven, hé. Zo was hij nu eenmaal."

Dat blijkt ook uit een andere anekdote van Pfaff: "Ik weet nog dat de masseur bij Bayern op een bepaald moment wat financiële problemen had. Franz stond toen een deel van zijn loon af."

De twee tafelden vorig jaar nog samen.