Duitse voetballegende Franz "Der Kaiser" Beckenbauer (78) is overleden

De Duitse voetbalwereld is in de rouw: Franz Beckenbauer (78) is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. "Der Kaiser" gold als een van de beste spelers ter wereld. In 1974 won hij de Wereldbeker als voetballer, in 1990 als bondscoach.

Franz Beckenbauer is gisteren overleden, het Duitse voetbalicoon werd 78 jaar oud. Zijn familie meldde het nieuws vandaag aan het Duitse persagentschap DPA. "Tot onze grote droefheid delen we dat mijn man en onze vader Frans Beckenbauer gisteren vredig heengegaan is in familiekring", meldt de familie. Beckenbauer is een klinkende naam in de voetbalwereld, de grootste Duitse speler aller tijden. In 1974 won hij de Wereldbeker als speler, in 1990 deed hij dat nog eens over als bondscoach. In 2006 haalde "Der Kaiser (De keizer)" het WK naar Duitsland. (scrol omlaag voor meer)

Franz Beckenbauer in een notendop

geboren: 11 september 1945 in München (Dui) gestorven: 7 januari 2024 bijnaam: Der Kaiser (De keizer) clubs: 1964-1977: Bayern München (Dui)

1977-1980: New York Cosmos (VS)

1980-1982: Hamburger SV (Dui)

1983: New York Cosmos (VS) grootste prijzen als speler: Bundesliga: 1969, 1972, 1973 en 1974

Europacup I: 1974, 1975 en 1976

WK: goud (1974), zilver (1966) en brons (1970)



EK: goud (1972) en zilver (1976)

Gouden Bal: 1972 en 1976 prijzen als bondscoach: WK: goud (1990) en zilver (1986)

EK: brons (1988)

WK in 1974 als kers op de taart

Franz Beckenbauer begon zijn carrière bij de jeugd van FC Bayern München, waar hij uitgroeide tot topspeler en kapitein van de A-ploeg. Met Bayern won Beckenbauer onder meer 4 keer de Duitse landstitel, 3 keer Europacup I (de huidige Champions League) en 1 keer de Beker voor Bekerwinnaars. Met zijn elegantie vulde hij de rol van libero op een moderne manier in. Zijn hoogtepunt als speler beleefde Beckenbauer op het WK van 1974 in eigen land. Met West-Duitsland klopte hij als aanvoerder het Nederland van Johan Cruijff in de finale (2-1). Twee jaar eerder loodste Beckenbauer zijn land naar de titel op het EK in België.

Franz Beckenbauer met de Wereldbeker in 1974.

Wereldkampioen op de Mondiale in 1990

Na zijn glanscarrière bij Bayern München trok Franz Beckenbauer de grote plas over voor een lucratief contract bij New York Cosmos. Na enkele jaren in de Verenigde Staten, waar hij een legendarisch team vormde met de Braziliaanse vedette Pelé, keerde Beckenbauer terug naar Duitsland om met Hamburg nog een keer het Duitse kampioenschap te winnen. In 1984 begon Beckenbauer zijn carrière als bondscoach van Duitsland. In 1986 speelde zijn team meteen de WK-finale tegen Argentinië. Die ging verloren met 2-3. Vier jaar later was het wel raak voor Beckenbauer. Duitsland nam revanche tegen Argentinië en won in Rome met 1-0 van Diego Maradona & co.

Franz Beckenbauer met de Wereldbeker in 1990.

Met zijn tweede Wereldbeker op zak zei Franz Beckenbauer de Mannschaft definitief vaarwel. In de jaren 90 hielp hij zijn grote liefde Bayern München nog even uit de nood als trainer, daarna als bestuurslid. In het nieuwe millennium haalde hij als voetballegende het WK naar Duitsland. Het was het laatste kunstje van Beckenbauer als voetbalkeizer.

IN BEELD: De carrière van Der Kaiser

Franz Beckenbauer in het shirt van de nationale ploeg.

Der Kaiser als Duits international in 1970.

Franz Beckenbauer beleefde zijn hoogdagen bij Bayern München.

Ook met Hamburger HSV won hij het Duitse voetbalkampioenschap.

Hij was een generatiegenoot van de Nederlandse legende Johan Cruijff.

In 1974 won Franz Beckenbauer het WK in eigen land.

In New York speelde Der Kaiser met een andere voetbalkeizer: Pelé (m).

Franz Beckenbauer in de Verenigde Staten.

Hij verdedigde er de kleuren van New York Cosmos.

Franz Beckenbauer met twee andere iconen van Bayern München: Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge.

Reacties uit Duitsland en de voetbalwereld

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Met Beckenbauer verliest het Duitse voetbal zijn grootste persoonlijkheid en ik verlies een goede vriend. Zonder hem waren we in 1990 nooit wereldkampioen geworden. Rudi Völler

Zijn dood is een verlies voor het voetbal en voor heel Duitsland. Hij was een van de grootsten als speler en coach, maar ook buiten het veld. Lothar Matthäus

Ik ben geschokt. Franz Beckenbauer heeft de geschiedenis van het Duitse voetbal opnieuw geschreven. Hij was mijn aanvoerder, mijn trainer en mijn voorzitter. Karl-Heinz Rummenigge