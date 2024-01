BEKIJK: Emotioneel Bayern München eert Franz Beckenbauer met een zege

In de Bundesliga is titelverdediger Bayern München met een overwinning aan deel 2 van het seizoen begonnen. Vijf dagen na het overlijden van clubicoon Franz Beckenbauer stuurde het Hoffenheim met lege handen naar huis.

De Duitse competitiematch stond in het teken van Frans Beckenbauer. Voor de wedstrijd kwam FC Bayern München met een eerbetoon. Het icoon van de Rekordmeister overleed zondag op 78-jarige leeftijd.

Op de buitenkant van de Allianz Arena stond in het groot "Danke Franz", in het stadion waren er beelden van "Der Kaiser" te zien en net voor de aftrap was er een minuut stilte.

Na een dik kwartier weerklonk Good Friends, een nummer dat Beckenbauer in 1966 zelf zong. Met een bal in de verste hoek had Jamal Musiala de score geopend.

Halfweg de tweede helft verdubbelde de Duitse international de score. Net als bij de 1-0 na samenspel met Leroy Sané.

Harry Kane zette net voor affluiten de eindstand op het bord. De Engelsman strafte balverlies van een gedecimeerd Hoffenheim genadeloos af.

In de stand komt Bayern tot op 1 punt van leider Leverkusen. De titelverdediger heeft wel nog een match tegoed.