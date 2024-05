LIVE: Alle snelle mannen komen vlot door glooiende beginfase, vlucht met 2 Visma's blijft binnen bereik

Tim van Dijke

Veerkracht tonen na de vele tegenslagen. Visma-Lease a Bike zit met de helft van de overgebleven ploeg in deze Giro in de kopgroep. In vlakke en overgangsritten zijn Edoardo Affini en Tim van Dijke de vrijbuiters met dienst, Attila Valter en Jan Tratnik kunnen het in etappes als gisteren proberen.



Van Dijke zelf heeft ook al de nodige pech dit jaar. Hij was getuige van de zware val in Dwars door Vlaanderen, maar toonde zich na het wegvallen van zijn kopman(nen) wel nog in het voorjaar. Zijn 8e plaats in Roubaix verloor de Nederlander echter door een ongeoorloofd manoeuvre op de piste.





Net als tweelingbroer Mick stroomde ook Tim door van bij het opleidingsteam naar de hoofdmacht. Sinds 2022 rijden de Van Dijkes bij de gele formatie, met enkel voor Tim al zegesucces. Hij won al een rit in de CRO Race en een tijdrit in de Sibiu Cycling Tour.