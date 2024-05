Mathieu van der Poel zet Tour en olympische wegrit op programma, maar past voor mountainbike: "Logische keuze"

wo 15 mei 2024 14:14

Mathieu van der Poel wordt een van de topfavorieten voor goud in de wegrit in Parijs.

Mathieu van der Poel (29) heeft zijn volgende grote doelen omcirkeld in zijn agenda. De wereldkampioen maakt zich op voor de Tour de France en de olympische wegrit in Parijs. De Nederlander past wel voor het mountainbike. "Laat ons zeggen dat ik voor het meest logische gekozen heb", verklaart Van der Poel. "En wie weet wat er nog kan in LA 2028?"

Voor alleskunner Mathieu van der Poel dreigde het een eivolle sportzomer te worden. Van der Poel is een van de topfavorieten voor de olympische wegrit (zaterdag 3 augustus), maar is ook verliefd op zijn mountainbike. Die race staat op maandag 29 juli op het programma, maar de combinatie zou te zwaar kunnen uitvallen. Zeker met ook nog de Tour de France (29 juni tot en met 21 juli) in het voorprogramma. Van der Poel en zijn team Alpecin-Deceuninck hebben nu de knoop doorgehakt: MVDP rijdt deze zomer de Tour en aansluitend de wegrit in Parijs. Het MTB-verhaal wordt in de koelkast geschoven.

Als ik nu vol wil focussen op het mountainbiken en perfect voorbereid wil zijn, moet ik volgend weekend al van start in Nove Mesto. Mathieu van der Poel

In het persbericht lezen we hoe Van der Poel oorspronkelijk voluit voor het mountainbiken wilde gaan. Tot het parcours van de wegrit onthuld werd. "Dat zorgde voor een moeilijk te leggen puzzel", legt hij uit. "Enkel de wegrit? Alleen mountainbiken? Of beide? Al dan niet in combinatie met de Tour de France, die ik persoonlijk beschouw als de best mogelijke voorbereiding op de Spelen." Van der Poel schrapt het mountainbiken. "Laat ons zeggen dat ik voor het meest logische gekozen heb." "Mijn eerste seizoenshelft was best lang met eerst het veldritseizoen. Na een korte break hervatte ik de trainingen in functie van het voorjaar en die campagne trok ik door tot en met Luik-Bastenaken-Luik." "Als ik nu vol wil focussen op het mountainbiken en perfect voorbereid wil zijn, moet ik volgend weekend al van start in Nove Mesto, de Tsjechische manche van de Wereldbeker MTB."

LA 2028

Van der Poel en zijn team kiezen samen voor "een iets langere rustperiode". "Waarna ik zonder tijdsdruk kan opbouwen naar de Ronde van Frankrijk en de olympische wegrit." En wat met het mountainbiken? "Wie weet wat er nog kan in 2028 in Los Angeles? Dat is nog lang, maar ik zal dan in een andere fase van mijn carrière zitten. Misschien kan ik dan een keer alles op dat mountainbiken zetten. Dit jaar is de combinatie gewoon te moeilijk." "Dat ik momenteel in de regenboogtrui rijd, heeft onrechtstreeks ook wel een beetje een rol gespeeld. Het is een speciaal jaar." "Als wereldkampioen rijd ik graag zoveel mogelijk in dat shirt. Dus mis ik liever ook de Tour de France niet. En die is vorig jaar een goede voorbereiding gebleken, toen richting het WK."

Dat ik momenteel in de regenboogtrui rijd, heeft onrechtstreeks ook wel een beetje een rol gespeeld. Het is een speciaal jaar. Mathieu van der Poel

Van der Poel traint momenteel in Spanje. Voor aanvang van de Tour zal hij niet koersen. "Ik vertrek een weekje later dan de rest van onze Tourkern op hoogtestage naar La Plagne. Daarna werk in nog wat individuele trainingen af tot de start van de Tour in Firenze." "We hebben intussen voldoende ervaring opgedaan om te weten dat ik, eenmaal in competitie, vrij snel de goede vorm te pakken heb." "In de Tour hoop ik opnieuw ploegmaat Jasper Philipsen bij te staan in zijn jacht op ritzeges en een eventuele groene trui. En het doel is om dit jaar ook zelf een etappe te winnen." "Vorig jaar werd ik ziek toen zich een aantal ritten aandienden waarin ik kansen had. Hopelijk blijf ik daar in deze editie van gespaard."