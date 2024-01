Probleem op vliegtuig zindert na bij Gambia: "Regering wil dat we zelfde toestel nemen, maar dan gaan we niet"

De weg naar de Afrika Cup is er een vol obstakels voor bondscoach Tom Saintfiet en de Gambiaanse selectie. Na wat gedoe over de premies, stapte de ploeg gisteren op een vliegtuig richting Ivoorkust. Maar het toestel was defect en de ploeg ontsnapte aan de dood.

Tom Saintfiet is een nacht na de bewogen vlucht blij dat hij het verhaal nog kan navertellen. "Toen ik op de vlucht in slaap viel had ik een paar hallucinaties. Mijn leven ging aan mij voorbij."

"Hier zit een Nederlandse arts in het hotel, een cardioloog. En die heeft ook nog eens bevestigd dat als we nog een halfuur waren doorgevlogen, we nu dood waren geweest door koolstofmonoxidevergiftiging."

"Sommige spelers hebben nu ook nog last van hoofdpijn, duizeligheid, braakneigingen, ... "

Hoe reageren de spelers intussen? "Er zit een raar gevoel in de groep. We zijn boos en angstig. Gisteren hebben de spelers die wilden nog van half elf tot half twaalf op het veld gestaan. Maar eigenlijk denkt niemand nog aan de Afrika Cup. De spelers vragen zich ook af wat er allemaal gebeurd is. En dan te bedenken dat we vier maanden geleden ook al in Marrakesh waren tijdens de zware aardbeving daar. Vreemd."

"Straks trainen we ook nog, maar we gaan niemand dwingen. Die vergiftiging zit nog in hun bloed dus het kan gevaarlijk zijn om spelers te pushen. We zullen vooral de schade opmeten, fysiek en mentaal. En dan tactisch werken."