Slecht nieuws voor Nigeria en Leverkusen: Victor Boniface moet onder het mes na liesblessure

Victor Boniface zal Nigeria niet naar succes kunnen loodsen op de Afrika Cup. De spits viel uit met een liesblessure op trainingskamp in Dubai en moet geopereerd worden. "We verwachten zijn terugkeer in het begin van april", klinkt het bij zijn club Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso grijpt even naar zijn haren. De trainer van Bayer 04 Leverkusen moet Victor Boniface missen in volle Duitse titelstrijd.

De spits liep een liesblessure op bij Nigeria, dat zich in Dubai voorbereidt op de Afrika Cup. Zondag openen de "Super Eagles" hun toernooi tegen Equatoriaal-Guinea.

Dat zal dus zonder de 23-jarige spits zijn. Een verlies voor Nigeria, want Boniface had de goede vorm te pakken in de Bundesliga. De ex-spits van Union maakte 17 doelpunten in 16 wedstrijden.

"Boniface keert vervroegd terug naar Duitsland, een operatie zal volgen", klinkt het bij zijn club. "We verwachten zijn terugkeer in het begin van april."

Leverkusen heeft 4 punten voorsprong op Bayern München na 16 speeldagen in de competitie, al moet de recordkampioen nog een inhaalwedstrijd afwerken.