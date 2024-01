Alec Segaert over vertrek van broer Loïc: "Ik zal net als hij op elk moment voor mijn eigen carrière kiezen"

Vorig seizoen wisselde Alec Segaert (20) al geregeld de opleidingsploeg van Lotto-Dstny in voor de grote jongens en dit jaar is de West-Vlaming klaar voor zijn echte vuurdoop. Segaert wil zich tonen in de "kleinere" Vlaamse klassiekers, wil de tijdrittitel bij de beloften afvinken en heeft een duidelijke mening over het vertrek van zijn broer en mentor.