Victor Campenaerts wil in 2024 weer scoren op tijdritfiets: "Past perfect binnen mijn trainingsaanpak"

"Ik huur een huis in de buurt van Malaga. Ik rij in februari dan ook de Ruta del Sol, die daar in de buurt wordt verreden. Daarna keer ik naar huis voor mijn voorjaar."

"In Spanje word je minder lastig gevallen en kan ik gemakkelijker op tijd in mijn bed kruipen", vertelt Campenaerts. "Een van de moeilijkste dingen als renner is om nee te kunnen zeggen tegen vrienden en zo, dat gaat vlotter in Spanje."

Met De Lie hebben we een duidelijke kopman, dat is belangrijk. Dat opent ook kansen voor renners als Van Moer, Vermeersch of mezelf.

Met De Lie hebben we een duidelijke kopman, dat is belangrijk. Dat opent ook kansen voor renners als Van Moer, Vermeersch of mezelf.

Het team van de Nationale Loterij start opnieuw met ambitie in het Vlaamse voorjaar. "In onze ploeg hebben we met Arnaud De Lie nu een duidelijke kopman, en dat is belangrijk. Dat opent ook kansen voor renners als Brent Van Moer, Florian Vermeersch of mezelf."



"Renners voorop schuiven, zoals bijvoorbeeld Van Baarle vorig jaar deed in de Omloop, dat is the way to go. Dan word je nooit in het defensief gedrukt. Met Arnaud hebben we een wapen achter de hand. Dat is het meest ideale plan voor ons."