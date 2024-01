Thomas De Gendt over "andere vibe" bij Lotto-Dstny: "Meer vriendschap, lachen en grappen"

Thomas De Gendt (37) heeft zijn laatste ploegvoorstelling bij Lotto-Dstny achter de rug. De rasaanvaller houdt het na dit seizoen voor bekeken, maar denkt niet aan uitbollen. Hij droomt tijdens zijn afscheidsjaar vooral van een ritzege in de Vuelta en is in zijn nopjes met de sfeer bij zijn team.

Een laatste visite aan de Tour, dat lijkt er niet in te zitten. "Ik heb vorig jaar geprobeerd om in de selectie te geraken, maar ik merk dat de competitie ervoor te groot is. Ik jaag er niet achter."

"Ik droom van ritwinst in de Vuelta. Dan zou ik in elke grote ronde 2 ritten gewonnen hebben, een mooi rond getal om mee af te sluiten."

"Het is raar om af te sluiten op een andere fiets, maar we hebben het materiaal al uitvoerig getest."

"Het is wel vreemd na 9 jaar Ridley", zegt hij over de vorige fietsleverancier. "En ook voor mijn jaren bij Lotto heb ik nog op Ridley gereden."

Het algemene niveau in de ploeg gaat omhoog. Er is meer vriendschap en sfeer.

De Gendt geeft aan hoe hij zich na zijn pensioen op het gravel- en MTB-circuit wil storten ("deelnemen aan evenementen voor de ervaring, niet voor de zege") en looft de sfeer bij zijn ploeg.

"Ik merkte 2 jaar geleden al hoe er een andere vibe rondgaat. Met Arnaud De Lie hebben we iemand die heel veel kan winnen en met hem in de selectie, doe je nog meer je best."

"Arnaud is een van de toekomstige grote mannen in België en het algemene niveau in de ploeg gaat omhoog. Er is meer vriendschap en sfeer."

"Enkele jaren geleden was dat wat minder. Toen was iedereen wat triest na de koers in de bus, nu is het lachen en grappen uithalen. Je hebt zin om naar de koers te gaan."