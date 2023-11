Alec Segaert ziet broer en coach vertrekken: Loïc maakt overstap naar Bahrain Victorious

Vaak aanwezig in de volgwagen, steeds paraat voor goede raad en ook de bedenker van de pacing-plannen voor broer Alec Segaert wanneer hij op de tijdritfiets stapt. Loïc zal zijn broer niet langer kunnen bijstaan komende seizoenen.

De 25-jarige performance coach maakt de overstap naar Bahrain Victorious.

"Ik ben erg blij met de kans om bij het team te komen", zegt Loïc Segaert weten op de website. "Dat ik in een performancestructuur mag werken op het hoogste niveau in de wielersport, is absoluut een droom."

Zijn voornaamste taak wordt jonge, getalenteerde renners ontwikkelen in de eerste jaren van hun carrière. Iets waar onze landgenoot al ervaring mee heeft bij zijn 20-jarige broer.

"Het wordt belangrijk om goed samen te werken met de opleidingsploeg Cycling Team Friuli. Net zoals bij mijn job bij Lotto Dstny, waar ik een hele leuke tijd kende, zal ik mij ook focussen op de tijdritprestaties."