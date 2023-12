LawConnect wint eindelijk Sydney-Hobart na episch duel met favoriet en titelverdediger Comanche

LawConnect, dat de voorbije drie edities telkens tweede eindigde, kon eindelijk de oppergaai afschieten.



Maar Comanche gaf zich niet zomaar gewonnen. Het merendeel van de race en ook in de laatste uren lag LawConnect achter, maar de Australische skipper Christian Beck kon na 1 dag en 19 uur zeilen in de laatste honderden meters nog het verschil in zijn voordeel maken.



Comanche, met Becks landgenoot John Winning als skipper, moest nog geen minuut toegeven.



De 78e editie van de mythische zeilrace, die jaarlijks plaatsvindt tussen Kerstmis en Nieuwjaar, vertrok dinsdag met een 100-tal zeilers in stormachtige omstandigheden. Felle onweders maakten een 20-tal doden in het oosten van Australië.



Minder dan 24 uur na de start in Sydney moesten 8 boten opgeven, vooral door materiaalbreuk.