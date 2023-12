Zussen Nele en Tine Gilis bekampen elkaar opnieuw in squashfinale op World Tour

Nieuw-Zeeland heeft een Silver-label met een prijzengeld van 77.500 dollar. De PSA WorldTour kent bronzen, zilveren, gouden en platina manches.



Nele en Tinne Gilis waren het eerste en tweede reekshoofd in Nieuw-Zeeland. Topreekshoofd Nele Gilis ging vandaag in de halve finales in 4 sets voorbij de Maleisische Aifa Azman (PSA-31/4): 11-8, 6-11, 11-3, 11-6. Wat later won zus Tinne in 3 sets van de Welshe Tesni Evans (PSA-30/3): 11-6, 11-4, 11-9.





Half november stonden de twee zussen al een keer tegenover elkaar in de Singapore Open (Golden/112.500 dollar). Daar trok Nele Gilis aan het langste eind.



Vorige week haalde ze de halve finales op de Hong Kong Open (Platinum190.000 dollar). Tinne ging eruit in de kwartfinales.



De New Zealand Open is de laatste manche van de PSA World Tour voor de seizoensfinales, de Masters squash. Daaraan mogen de beste 8 spelers en speelsters van het jaar deelnemen.



Dat toernooi vindt traditioneel in de maand juni van het volgende jaar plaats. Nele Gilis is in het klassement voor de Masters momenteel vierde, Tinne Gilis zevende.