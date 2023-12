Beerschot haalt Liverpool-legende Dirk Kuyt binnen als nieuwe trainer op het Kiel: "Kan niet wachten"

Beerschot heeft met Dirk Kuyt een wel erg bekende naam in huis gehaald om de ploeg te leiden langs de zijlijn. De 43-jarige Nederlander is de opvolger van afscheidnemende T1 Andreas Wieland. De legende van Liverpool tekent een contract tot het einde van het seizoen op het Kiel.

Vorige week was er nog een donderslag bij heldere hemel te horen op het Kiel. Nu klaart het weer op voor de (gedeelde) leider in de Challenger Pro League.

Succescoach Andreas Wieland liet weten dat hij aasde op een overstap naar LASK. Een aderlating voor Beerschot, dat zo zijn titelrace in 1B in gevaar zag komen.

Vandaag raakte een nieuwe naam bekend. Eentje die ronkt: Dirk Kuyt neemt het roer over. "Ik kan niet wachten om met heel veel energie en zin te beginnen aan deze nieuwe uitdaging", zegt hij zelf.



"Ik ben een coach die houdt van aanvallend voetbal met een hoge intensiteit. Wat dat betreft, denk ik dat de club Beerschot ook heel goed bij mij past. Alles geven om een wedstrijd te winnen, dat is wie ik ben als mens. Zo was ik in het verleden als voetballer, maar zo ben ik nu ook als trainer."