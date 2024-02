Beerschot loopt pas in het slot weg van 9 Luik-spelers richting de koppositie

In de Challenger Pro League heeft Beerschot de leiding weer overgenomen van Deinze. Tegen FC Luik leek er weinig aan de hand na de openingsgoal in de 1e minuut en na een 2e uitsluiting bij de thuisploeg. Maar Luik klom op gelijke hoogte en pas in de laatste 10 minuten trok Beerschot het laken naar zich toe.

Van een studieronde was geen sprake. Luik vuurde meteen een schot af, maar liep aan de overkant in de val. Keita was al in de openingsminuut de afwerker met dienst.

Na de tweede gele kaart van Merlen op het halfuur werd de opdracht van de thuisploeg nog wat moeilijker.

Die stelling kreeg nog een extra laagje toen Arslan bij het aansnijden van de tweede helft meteen werd uitgesloten.

Beerschot liet zich echter in slaap wiegen en slikte 10 minuten later de gelijkmaker.

Luik verkocht zijn huid duur, maar met 3 treffers tegen 9 thuisspelers was Beerschot net op tijd wakker en kon het toch de 3 punten en de leiding claimen.