Beerschot werkt mee aan vertrek succescoach Wieland: "Maar betreuren keuze en timing"

Voor Beerschot, 2 jaar jaar geleden gezakt uit eerste klasse, is dit een streep door de rekening. De ambitieuze club staat tweede in de Challenger Pro League met dezelfde punten als leider Zulte Waregem.



Beerschot wilde met Wieland (40) promoveren. "Maar de club kreeg mondeling te horen dat hij zijn contract wenst te verbreken."



Beerschot noemt de nieuwe uitdaging niet, maar het gaat om LASK. "Beerschot staat in contact met het management van de coach en een derde partij om een mogelijke overgang te bespreken."



"Beerschot betreurt deze keuze en de timing hiervan, maar wil uit respect voor hem alles op een correcte manier afhandelen."