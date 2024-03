BEKIJK - Promotiegeluk voor Beerschot? Late 1-1 van Jong Genk afgekeurd, ondanks heldenrol doelman

Beerschot zal ook de 27e speeldag als leider in de Challenger Pro League afsluiten, waardoor het ook weer een stuk dichter bij de promotie komt. Marco Weymans maakte de enige goal tegen Jong Genk, dat de gelijkmaker diep in de extra tijd afgevlagd zag worden, na een assist van de doelman.

Dé cruciale fase van Beerschot-Jong Genk zagen we in de 95e minuut. Op een ultieme vrijschop voor de bezoekers ging doelman Mike Penders mee naar voren.

De boven iedereen uittorende Penders werd ook gevonden. Hij dwong zijn collega Matijas tot een uitstekende save, maar Christian Akpan was goed gevolgd en tikte binnen.



Dolle vreugde bij Jong Genk, dat mathematisch nog niet helemaal zeker is van het behoud. De domper op de feestvreugde werd door de lijnrechter gezet: hij was stellig dat Akpan offside stond, ook al maakten de beelden dat niet duidelijk. Een VAR is er in deze fase van de Challenger Pro League niet.