Paul Herygers verontschuldigt zich tegenover kijker voor "vogelzaad"-uitspraak: "Respect en excuses"

In de amusante rubriek 'De Klantendienst' haalt Iedereen Beroemd iedere week een klachtenbrief boven.

Dit keer was er eentje gericht aan commentator Paul Herygers. De man, die eerst de vakkennis van de veldrit-legende loofde, kon namelijk niet lachen met een uitspraak van Herygers tijdens de veldrit van Dendermonde.

Toen de Britse kampioen Cameron Mason door het ijs zakte, dacht Herygers dat het vegan voedingspatroon - vrij van dierlijke producten dus - misschien aan de basis lag.

"Had hij maar een stukje vlees gegeten", klonk het. "Dan had het misschien nog wat verder kunnen reiken. Maar als je veganist bent, schiet er niet veel meer over. Enkel wat vogelzaad."

Herygers besefte dat hij een fout had gemaakt en bood in Iedereen Beroemd zijn welgemeende excuses aan.

"Ik heb er wel spijt van. Uiteindelijk had ik het moeten weten. Ik denk dat mijn vroegere masseur de oorzaak was - hij at ook altijd van dat vogelzaad en was daar zo sterk mee. Op die manier heb ik aan hem gedacht."

"Enfin, respect en mijn excuses voor wat ik verteld heb!"