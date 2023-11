VIDEO: Een vloggende veganist gelanceerd door Pidcock: wie is Cameron Mason, revelatie van het EK veldrijden?

Cameron wie? In de woonkamers waren er gisteren verbaasde blikken toen Cameron Mason tijdens het EK uitgroeide tot de grootste bedreiging van Michael Vanthourenhout. Eventjes naderde de 23-jarige Brit gevaarlijk dicht tot bij Vanthourenhout. Een superverrassing leek in de maak. Maar ook met zijn zilveren medaille schreef Mason geschiedenis als eerste niet-Belg en niet-Nederlander op het podium van een EK veldrijden bij de elite mannen. Extra speciaal, als je weet dat Mason vrijdag te horen kreeg dat zijn grootvader overleden was. Met een vingertje richting de hemel eerde Mason zijn opa, slechts 7 seconden nadat Vanthourenhout zijn Europese titel had gevierd.

Met dank aan Tom Pidcock

"Als Tom (Pidcock) er niet was geweest, zat ik hier niet met een medaille", vertelde Mason de verzamelde pers na zijn historische 2e plek. Als 20-jarige werd Mason ploegmakker van Tom Pidcock bij Trinity Racing, een team opgericht en gebouwd rond Pidcock zelf. Mason stal er met zijn ogen. "In de jaren bij Trinity heb ik heel veel geleerd van Tom. Wat een renner moet doen om dat niveau te halen." Zijn toenmalige ploegleider Kurt Bogaerts bevestigt dat Mason enorm opkeek naar Pidcock. "Tom heeft het Britse veldrijden een enorme boost gegeven en is voor veel jongeren een inspiratiebron." Mason telt nu al af naar de comeback van zijn idool in het veld. "Ik kijk ernaar uit om samen met Tom te crossen, het wordt fun!"

Mason met zijn vriend en ex-ploegmakker Tom Pidcock.

"Halve" Belg

Mason is geboren en getogen in Schotland. Maar in de winter ruilt hij het land van de doedelzakken en het Monster van Loch Ness in voor België. Naar het voorbeeld van zoveel buitenlandse veldrijders. Eerst verbleef Mason in een van de huizen van Kurt Bogaerts, zijn ploegleider bij Trinity destijds. Tegenwoordig mag Mason Boom zijn tweede huis noemen.

Met zijn recente transfer naar een Belgisch team heeft de Schot zijn band met ons land nog wat versterkt. De 23-jarige revelatie tekende een contract bij Cyclocross Reds, een van de veldritteams van de broers Roodhooft. Andermaal een gouden zet van het broederpaar.

Cameron Mason rijdt sinds jaar voor het Belgische team Cyclocross Reds.

Hoe zwaarder, hoe beter

Het is misschien een resultaat dat wat in de vergetelheid is geraakt, maar vorig jaar ploeterde Mason in de modder van Loenhout naar de 4e plek. Na de Grote Drie Van Aert (1e), Van der Poel (2e) en Pidcock (3e). De modder is zijn speeltuin. Daarom wreef Mason zich in de handen toen de regen zondag plots met bakken uit de lucht viel. "Ik hou van lastige trage crossen van 20 km/u. Dan kan ik de beklimmingen vanuit het zadel doen, met power", vertelde Mason aan de website In de leiderstrui.



Dat Mason goed uit de verf komt in uitputtingscrossen, getuige ook zijn prestatie op de Koppenberg 5 dagen geleden. Hij knokte zich toen naar een knappe 4e plaats.

De modder is de speeltuin van Mason.

Vlogger en veganist

"Mason is een beetje een speciale", lacht zijn voormalige ploegleider Kurt Bogaerts. "Hij is veganist en enorm veel bezig met sociale media."

Vooraleer Mason furore begon te maken in het veld, verzamelde hij YouTube-faam met zijn vlogs. Als kind had Mason altijd al een voorliefde voor filmen en digitale media. En met die skills knutselde hij 6 jaar geleden zijn eerste video's in elkaar, waarin hij zijn volgers meeneemt in zijn crossavonturen. Een beetje de Bas Tietema van de cross op social media-vlak. In een van zijn best bekeken video's legt Mason uit hoe je de perfecte bunnyhop maakt. Afgekeken van bunnyhop-expert Tom Meeusen?

Mason toont hoe je de perfecte bunnyhop maakt.

Dromen van de weg