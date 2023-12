"Anderlecht heeft een probleem voor de play-offs": luister of kijk naar nieuwe 90 minutes

Anderlecht kon afgelopen weekend opnieuw een topper in de competitie niet winnend afsluiten.



Paars-wit hield dit seizoen enkel de drie punten thuis op speeldag 2 tegen Antwerp, alle andere topwedstrijden werden verloren of gelijkgespeeld. Vorig seizoen wonnen de Brusselaars, met een heel ander team, zelfs geen enkele topper. Filip Joos denkt dat die kwalijke trend de club nog wel problemen kan opleveren.

"Het is mooi dat Standard liet zien dat ze met druk durfden te voetballen op Anderlecht. Je merkt dat het moeilijk hebben tegen topploegen, hoge druk zetten is echt het recept om in het Lotto Park te gaan voetballen."

"7 op 21 tegen de gevestigde topploegen is echt wel een teken aan de wand."

"Ze halen wel 28 op 30 tegen de kleinere ploegen, dat is fantastisch", merkt Joris Brys op.

"Dat is inderdaad sterk, maar in het licht van ons competitieformat heeft Anderlecht een probleem als dit niet verbetert. Dat komt natuurlijk ook omdat de andere topploegen kwaliteit hebben, want ik vond dat Standard goed voetbalde", vervolgt Joos.