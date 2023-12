Klaar voor een midweek vol bekervoetbal? Kijk donderdag naar de klassieker tussen Anderlecht en Standard

Kortrijk vormt het eerste decor voor de 1/8e finales van de Beker van België. Glen De Boeck en zijn spelers ontvangen RWDM.

Volg vanaf vanavond alle matchen in onze liveblogs en op Radio 1. Na de wedstrijden kun je bij ons ook terecht om de opvallendste acties en goals mee te pikken in beeld.

Donderdagavond volgt de apotheose van de speeldag in de Croky Cup. Dan zit u op VRT CANVAS, Radio 1 en onze website goed om de kraker tussen Anderlecht en Standard te volgen. In de competitie maakten de ploegen er een spektakelstuk van dat eindigde op 3-2 in Luik.

De klassieker en alle andere wedstrijden, vind je in ons overzicht.