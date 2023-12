Wervelwind Amoura blaast Charleroi weg en kroont Union tot winnaar van het weekend

Na het gelijkspel van Anderlecht heeft Union een uitstekende zaak gedaan in Charleroi. De leider in de Jupiler Pro League rekende op wervelwind Amoura om het verschil te maken in een overtuigende zege. Een late tegengoal kon het feestje van de Brusselaars niet vergallen: zij hebben een bonus van 6 punten te pakken aan de top van het klassement.

Charleroi - Union in een notendop:

Sleutelmoment : Vlak voor de pauze kreeg Charleroi de ultieme kans om op gelijke hoogte te komen, maar Heymans had te veel tijd nodig met zijn controle. Na de pauze verdubbelde Union bijna meteen zijn voorsprong. Man van de match : Met twee doelpunten was Amoura opnieuw dé man van de match voor Union, al was ook Castro-Montes in topvorm vanavond. Statistiek: Sinds Union weer in eerste klasse voetbalt, won het al zijn wedstrijden (6) van Charleroi. 15 doelpunten voor, 2 tegen.

Amoura andermaal belangrijk

Nadien kon Union het evenwicht herstellen en begon het zelf de lakens uit te delen. Na een kwartier hoog druk zetten was het prijs: Daan Heymans treuzelde te lang in het uitverdedigen en zag hoe Amoura bedankte door de ontfutselde bal knap in doel te punten.

Fiere leider Union sloot de speeldag af op het veld van Charleroi. Met 28 op 30 in de competitie waren de Brusselaars dé vooruitgeschoven favoriet, maar het was Charleroi dat in de eerste minuten al meteen gevaarlijk was. Dragsnes ging vlotjes voorbij Sykes, maar besloot in het zijnet.

Union is baas en blijft winnen

Een kwartiertje later maakte man-in-vorm Amoura het helemaal af door de derde treffer te maken. De Algerijn rondde een stevige inspanning van tientallen meters af door de bal koeltjes in de onderhoek te mikken.

Al snel was de 0-2 er, nadat Terho goed naar binnen was gekomen om een perfect uitgespeelde aanval af te ronden.

Ook in de tweede helft versierde Charleroi hier en daar een kans, maar het was toch opnieuw Union dat de regie in handen nam.

Mazzu: "We mogen de kwaliteit van Union niet vergeten"

Damien Marcq (Charleroi): "Het is frustrerend. We spelen geen slechte match, maar op de belangrijke momenten was Union wat beter dan ons vanavond. Al is het resultaat voor mij geen correcte weergave van het spelbeeld. We zitten in een precaire situatie en moeten nu hard blijven werken. Volgend weekend wacht de partij tegen Standard en daar zullen we ook klaar voor moeten zijn."



Cameron Puertas (Union): "Het was geen makkelijke wedstrijd, maar we hebben het goed gedaan. Jammer van die tegengoal in het slot, dat moet nog beter want we willen clean-sheets. We willen nu gewoon blijven winnen en moeten gefocust blijven met het oog op de wedstrijd tegen Liverpool donderdag."



Alexander Blessin (trainer Union): "We spelen een goeie wedstrijd, al verliezen we in het slot wat concentratie. Dat is wel jammer, maar in het algemeen ben ik heel tevreden met deze prestatie. De spelers voerden grotendeels uit waar we op hebben getraind."



Felice Mazzu (trainer Charleroi): "We begonnen beter dan Union, maar krijgen dan snel dat doelpunt tegen. We krijgen dit seizoen te makkelijk goals tegen, al mogen we de kwaliteit van de tegenstander ook niet uit het oog verliezen. Het is momenteel de beste ploeg in België."