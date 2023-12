Slecht veld wekt ergernis op bij Anderlecht: "We hebben de kerstman nodig"

Jan Vertonghen vond dat Anderlecht niet volledig in zijn spel kwam tegen Standard. Dat kwam door de hoge druk van de bezoekers, maar ook door "het hele slechte veld".

"Dat moet je niet alleen zeggen als je verliest, ook als je wint", stak de aanvoerder van wal.

"Er moet een oplossing voor worden gevonden. Zoals ook Toby (Alderweireld) en Mark van Bommel zeiden na de match tegen STVV."

Het duo van Antwerp mopperde toen over het kunstgras op Stayen. "Dat had niets te maken met hun resultaat. Het is gewoon zo."

"Het mag gezegd worden, ook over ons eigen veld. Anderlecht is een topploeg, een topclub. En daar hoort een topveld bij. Dat is het momenteel niet."

Mats Rits liet tijdens de rust ook al kritische geluiden horen, coach Brian Riemer ontkende het probleem niet.

"Iedereen in deze club weet dat ons veld de standaard niet haalt die we willen bereiken. We willen goed voetballen en daar heb je een goed veld voor nodig."

"Helaas zitten we in het midden van de winter. Gras moet groeien en daar hebben we de kerstman voor nodig, vrees ik. Iedereen doet wat hij kan, maar we moeten geduldig zijn."