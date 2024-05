Tadej Pogacar imponeerde opnieuw, maar had niet beste benen: "Ik voelde me niet de hele dag goed"

Tadej Pogacar heeft nog maar eens een genadeslag uitgedeeld in de Ronde van Italië. De Sloveen stond al ruim aan de leiding in het klassement, maar wilde ook deze rit echt winnen. "Livigno is een van mijn favoriete plekken in Italië", zei Pogacar in zijn eerste reactie.

Met bijna 3 minuten voorsprong op je dichtste concurrenten winnen, dan heb je toch een geweldige dag? "Ik kan niet zeggen dat het de beste dag was uit mijn carrière. Ik voelde me niet de hele dag goed."

De Sloveen was fan van het parcours. "Het was een mooie route met leuke beklimmingen. Livigno is ook een van mijn favoriete plekken in Italië. We hadden deze rit in onze gedachten sinds december."

Zoals het een goede kopman betaamt, was Pogacar lovend over zijn team. "Ik heb gesproken met Rafa (Majka) en Felix (Großschartner). We moesten slim zijn, want we mochten de vluchters niet te ver laten rijden."

"Rafa deed heel goed werk. Iedereen zag af in het wiel. Daarna nam ik over en hoopte ik dat ik een gat kon slaan. Dat was het geval, dus reed ik door."

De beste man in deze Giro deelde ook nog complimenten uit aan Quintana, die hij in het slot passeerde. "Vroeger toen ik nog naar wielrennen keek, was ik altijd boos dat hij altijd zo lang wachtte."

"Vandaag heeft hij heel straf gereden. Steinhauser (3e vandaag, red.) heeft ook geweldig gepresteerd."