Anderlecht en Standard riskeren match achter gesloten deuren én stevige boetes na rellen tijdens bekerduel

Het parket van de Belgische voetbalbond wil RSC Anderlecht en Standard Luik een effectieve geldboete opleggen van respectievelijk 7.500 euro en 10.000 euro na de incidenten in het slot van hun bekerduel.

Beide ploegen zien - als het van het bondsparket afhangt - ook een voorwaardelijke straf om een thuiswedstrijd achter gesloten deuren te spelen effectief worden.

De Clasico tussen Standard en Anderlecht ontspoorde de voorbije jaren meermaals. Vorige week donderdag gingen de poppen andermaal aan het dansen in de achtste finales van de Beker van België, na het wangedrag van de bezoekende fans uit Luik, die stoeltjes en vuurpijlen richting een Anderlecht-vak gooiden.

RSCA-fans dienden hen van antwoord en wierpen verschillende projectielen terug. Scheidsrechter Bram Van Driessche moest het duel een tijdlang stilleggen. Het toeval wilde dat beide teams zondag in het Astridpark opnieuw tegenover elkaar stonden in de Jupiler Pro League. Maar Standard liet zijn fans niet toe om de wedstrijd in Anderlecht bij te wonen.



Maandag maakten beide clubs in een gezamenlijke verklaring bekend dat minstens tot het einde van het seizoen 2024/25 geen bezoekende supporters welkom zijn bij de wedstrijden tussen Standard en Anderlecht.

Ook het bondsparket vraagt deze maatregel en wil dat tijdens de Clasico de uitvakken leeg blijven (en ze ook niet gevuld worden met thuissupporters).