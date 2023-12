Belgische vrouwen veroveren historisch brons op WK U21 na pak rammel aan Engeland

Voor hetzelfde geld had België afgelopen nacht de finale gespeeld, maar in de halve finale tegen Argentinië ging het onderuit na 0-0 en shoot-outs. In de match om het brons stond er geen maat op de Belgische vrouwen. De speelsters van coaches Darran Bisley en Gilles Verdussen openden de score bij hun eerste strafcorner in minuut 7 met een sleep van Astrid Bonami. Engeland kon slechts dreigen bij 2 counters. In de tweede helft bleef België met druk naar voren spelen. Dat werd beloond met een tweede goal van Bonami (36'). Louise Dewaet (39'), opnieuw Bonami (44') en Perrine De Clerck (45') - in de rebound - wisten op strafcorner de kloof uit te diepen tot 5 doelpunten. In het laatste kwart kon Bonami (47', 58') nog tweemaal scoren op penaltycorner. Met 11 goals kroonde Bonami zich tot topschutter van het toernooi. Ze deed 3 goals beter dan Trijntje Beljaars en Mikki Roberts, allebei van Nederland.

België speelde een uitstekend WK: het plaatste zich als groepswinnaar met 3 zeges voor de knock-outfase na 6-0 tegen Duitsland, 8-0 tegen Canada en 3-2 tegen India.



In de kwartfinale moest Japan eraan geloven (1-0), in de halve finales hield Argentinië hen met shoot-outs (3-1) uit de finale.



Assistent-coach Gilles Verdussen verklaarde dat de jonge Red Panthers tegen Engeland "revanche wilden nemen" voor die nederlaag. "Ze konden niet wachten om het veld op te gaan en dit toernooi op de best mogelijke manier af te sluiten en iets historisch te bereiken."



"In de eerste helft was het nog wat spannend, omdat we maar met één doelpunt voorstonden. We misten agressie en precisie in de afwerking."



"We wisten dat als we gedisciplineerd bleven, met de beste verdediging en doelvrouw van het toernooi (slechts 2 tegendoelpunten, red.), we de klus zouden klaren. Met strafcorners slaagden we erin de situatie te deblokkeren."



"Zes of zeven meisjes uit deze kern hebben het potentieel om ooit deel uit te maken van de Red Panthers, met wie Astrid Bonami en Perrine De Clerck al trainen."



Tot deze editie was het beste resultaat van de Belgische meisjes op een WK voor U21 een zesde plaats in 2016.