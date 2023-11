Red Lion Arthur Van Doren kondigt afscheid aan bij Bloemendaal en keert terug naar België

De 29-jarige Arthur Van Doren speelt sinds de zomer van 2018 voor Bloemendaal, waarvoor hij Dragons verliet. De Red Lion was toen net voor de tweede keer tot Beste Speler van de Wereld uitgeroepen.

Met Bloemendaal won Van Doren al meermaals de Euro Hockey League en het Nederlandse kampioenschap.

Ook met de Red Lions stapelde hij de successen op met olympisch goud in Tokio als ultieme bekroning.

Op Instagram schrijft Van Doren dat hij "na 6 prachtige jaren na dit seizoen Bloemendaal verlaat en terugkeert naar België".

"Ik heb zoveel geweldige momenten meegemaakt en ik heb zoveel ongelofelijke mensen ontmoet."

"Ik ben uitermate dankbaar voor mijn periode bij deze speciale club. Maar dit seizoen is nog niet over en er is nog veel om voor te vechten", besluit Van Doren.