"New teacher" Arthur Van Doren verrast met keuze voor Braxgata: "De uitdaging sprak me fel aan"

Van Doren leerde de kneepjes van het vak bij Dragons. "Die periode is onaantastbaar. Hoe langer het geleden is, hoe mooier die herinneringen worden. Je romantiseert altijd het verleden."

Van Doren heeft wel gepraat met Dragons, waar broer Loïc speelt. Wat gaf dan de doorslag? "Het is een optelsom. Ik bekijk het ook als een keuze voor een club en niet als een keuze voor waarom ik ergens niet aan de slag ga."

"Men mag absoluut niet denken dat ik Dragons nu een minder warm hart toedraag, nog geen halve procent. Er is niets gebeurd, maar de challenge bij Braxgata sprak me fel aan."

Vanuit het Brusselse moest Van Doren geregeld 3 uur pendelen tot in Bloemendaal. "Die reistijd van 3 uur ruil ik nu in voor een kwartiertje. Of 19 minuten als je pech hebt met de verkeerslichten", knipoogt de Red Lion.

"Bij Braxgata spelen ook 2 van mijn beste vrienden (Loïck Luypaert en Thomas Briels) en coach Philippe Goldberg heeft me opgeleid. Hij heeft me zien ontwikkelen en het triggert me dat ik nu ook in een latere fase van mijn carrière met hem kan werken."