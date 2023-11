Olympisch kwalificatietoernooi in gevaar? Red Lion Florent van Aubel geopereerd aan duim

Als titelverdediger hebben de Red Lions nog geen ticket voor de Olympische Spelen in Parijs op zak. De Belgische hockeymannen moeten hun plekje van 13 tot 21 januari veiligstellen op een kwalificatietoernooi in Valencia.

Of ze daarin kunnen rekenen op Florent van Aubel, is nog niet zeker. De aanvaller van het Nederlandse Pinoké scheurde het ligament van zijn linkerduim bij een val tijdens een wedstrijd en moest worden geopereerd.

Van Aubel kan dus even geen hockeystick vasthouden, maar kan wel zijn conditie op peil houden voor het olympische kwalificatietoernooi.

Van Aubel speelde in 2021 een belangrijke rol in de olympische finale van de Red Lions. Hij scoorde het enige doelpunt voor de Belgen en was ook nog eens trefzeker in de shoot-outs.