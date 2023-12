Man City likt zijn wonden na wanprestatie tegen Aston Villa: "Moeten deze pijn omzetten in brandstof"

Het werd uiteindelijk een recordavond voor City, maar dan in de negatieve zin. De trotse Citizens lieten amper twee schoten op doel optekenen: het laagste aantal ooit in een wedstrijd onder Pep Guardiola.

Guardiola "wil helpen"

"We weten wat ons niveau is en als manager moet ik een manier vinden om wedstrijden te winnen. Ik ben hier om ze te helpen."

"We hadden het moeilijk", trapte een teleurgestelde Guardiola achteraf een open deur in. "In de laatste zone van het veld was de kwaliteit van de pass en de beweging niet goed. Die vonden we de hele wedstrijd niet."

Met Rodri in het team is City immers ongeslagen in de laatste 43 wedstrijden, in de vier nederlagen van City dit seizoen stond de Spanjaard niet op het veld. "We moeten een manier vinden om ook zonder hem te kunnen winnen", stelde Guardiola.

Niet hypen

"We moeten de pijn en de pijn die in ons zit, in onze magen, onze hersenen, waar dan ook, gebruiken als motivatie en brandstof om dingen recht te zetten", probeerde verdediger John Stones hoopvol te blijven.

"We hebben in vorige seizoenen ook al in deze positie gestaan. Ik denk niet dat wij of iedereen moet hypen over wat er gaat gebeuren."

"Ik denk dat we als team vooral rustig moeten blijven, wat we morgen zullen doen als we het hebben geanalyseerd en emotioneel tot rust zijn gekomen", besloot hij.

Tegen promovendus Luton Town krijgt City zondag alvast een kans op eerherstel.