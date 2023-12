Pep Guardiola na 3 draws: "Manchester City wordt weer kampioen"

3 op 9, dat zijn ze bij Manchester City niet gewoon. Vorig seizoen won City de treble.

Puntenverlies tegen Chelsea, Liverpool en Tottenham is geen schande, maar Pep Guardiola kon met zijn kern de afgelopen 3 matchen in de eigen competitie niet winnen.

"Mijn gevoel zegt dat we de Premier League zullen winnen", wuift de Spanjaard de eventuele twijfels weg. Morgen speelt City tegen nummer 4 Aston Villa.

"Als we spelen zoals we tegen Liverpool en Tottenham hebben gedaan, dan worden we weer kampioen."

"Ik weet dat mensen dat niet geloven na 3 draws. Het wordt niet makkelijk en geen enkel team is al 4 keer op een rij kampioen geworden."

4-4, 1-1 en 3-3: City slikt opvallend veel tegengoals. "Het aantal kansen dat we weggeven, ligt op hetzelfde niveau als de vorige seizoenen."

Guardiola kon tot slot nog geen medische update geven over Jeremy Doku, die zondag met een blessure naar de kant hinkte.