Jeremy Doku valt geblesseerd uit bij Manchester City, dat in spektakelduel tegen Spurs punten verspeelt

Dubbele opdoffer voor Manchester City. De Engelse landskampioen zag eerst Jeremy Doku uitvallen met een blessure en gaf in het slot nog de zege weg tegen Tottenham. Vooral dat eerste is vervelend nu de drukste periode van het voetbaljaar eraan komt.

Bezorgde blikken in het Etihad Stadium rond minuut 52.



Publiekslieveling Jeremy Doku had Pep Guardiola net gesignaleerd dat er iets niet honderd procent oké was in zijn rechterbovenbeen. In de voorafgaande minuten had de Rode Duivel ook al enkele kansen laten voorbijgaan om mee vooruit te trekken.

Dan weet je dat er iets niet klopt bij Doku, die na zijn wissel meteen de spelerstunnel in strompelde.



De komende dagen zullen de resultaten van de scans groot nieuws zijn in Engeland - al moet misschien niet meteen het ergste gevreesd worden.



Voor City komt de timing van de blessure wel ongelukkig. Net nu de drukke eindejaarsperiode aanbreekt, kan Guardiola elke speler goed gebruiken.

Woensdag wacht Aston Villa in een midweekmatch, dan Luton Town, enzovoort.