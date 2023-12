Aston Villa torpedeert Manchester City en gooit de Premier League nog wat meer open

3 op 12: is Manchester City op de dool? Na draws tegen Chelsea, Liverpool en Tottenham heeft de kampioen vanavond verloren van Aston Villa. Geen verrassing, aangezien Villa de revelatie is dit seizoen en vanavond alweer een uitmuntende prestatie op de mat legde. Youri Tielemans zag hoe oude bekende Leon Bailey de intense topper besliste.

Als de fans van Aston Villa vanochtend al met kriebels uit bed waren gestapt, wat moet dat donderdagochtend geven?

Dat Manchester City geen avondwandeling zou kunnen maken, wist iedereen. Dat het 22 doelpogingen zou moeten slikken – een negatief record voor Pep Guardiola in 281 Premier League-matchen, zal een ferme dreun zijn.

Voor de pauze hield City nog min of meer gelijke tred. Erling Haaland zag een dubbel salvo gered door Emiliano Martinez, ook Ederson bleef aan de overkant niet werkloos.

Zo boeiend en onvoorspelbaar het eerste bedrijf was, zo duidelijk was het verschil in het tweede luik.

Villa rook bloed en was heer en meester, een onmachtig City had niets meer in de pap te brokken. Met slechts 2 doelpogingen liet het een laagterecord noteren.

Een kwartier voor tijd werd Villa eindelijk beloond. Youri Tielemans devieerde de bal kort, Leon Bailey begon aan een heerlijke rush. Via het been van Ruben Dias daverde Villa Park op zijn grondvesten.

City lag tegen het canvas en ontsnapte aan nog meer averij, Villa wipt over de bezoekers naar de 3e plaats.

Zaterdag volgt een bezoekje van leider Arsenal, dat nu al een bonus van 6 eenheden op City heeft.

Neemt Unai Emery komend weekend dan de ultieme revanche tegen zijn ex-club?