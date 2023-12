Aston Villa, met 2 Belgen in actie, klopt in 1 week tijd zowel Manchester City als Arsenal

Aston Villa werpt zich steeds meer op tot een echte titelkandidaat dit seizoen. Dankzij een snelle goal voor John McGinn ging Arsenal voor de bijl. Door die nederlaag moet Arsenal de koppositie afstaan aan Liverpool. 3 Belgen kwamen in actie: 2 in het winnende kamp (Tielemans en Dendoncker), 1 in het verliezende (Trossard).