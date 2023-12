Manchester City zet Kevin De Bruyne verrassend in voorlopige selectie voor WK voor clubs

Kevin De Bruyne viel in de eerste competitiematch op 11 augustus uit met een hamstringletsel. De draaischijf van Manchester City ging onder het mes en een rentree werd pas in 2024 verwacht.

Komt die terugkeer er sneller dan gepland? City speelt op 19 december de halve finales van het WK voor clubs, op 22 december volgt de eventuele finale.

De wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag bekendgemaakt dat De Bruyne "onverwacht" is opgenomen op de 23-koppige spelerslijst van City.

Verzamelt hij speelminuten in Jeddah? Of hervat De Bruyne in de Saudische hitte de groepstrainingen?

Coach Pep Guardiola noemt het WK in Saudi-Arabië alvast "zeer belangrijk en prestigieus".

"Die trofee ontbreekt nog en daarmee zouden we de cirkel rondmaken", zegt de T1, winnaar van de Treble met City.