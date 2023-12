Doelman Tom Vandenberghe kopt Kortrijk naar delirium: "Dit maak je nooit meer mee"

Maar niet veel later kreeg de Kortrijk-doelman een herkansing. "Ik was voortdurend aan het hopen op nog één corner, en toen we die ook kregen, geloofde ik er ook echt in. Die gaat dan nog binnen ook, met een beetje geluk", stamelde Vandenberghe na de partij.

"Bij die eerste kans dacht ik nog: Het is toch niet waar! Ik kon hier gescoord hebben. " Tom Vandenberghe baalde eerst nog, nadat hij in het slot van de competitiewedstrijd tegen Eupen een kans naast had geschoten.

Met zijn doelpunt schenkt Vandenberghe KVK een belangrijk punt in de degradatiestrijd. "De tweede helft was niet goed van ons, maar ik denk dat we nu wel blij mogen zijn met dat punt, want anders liep Eupen weer drie punten uit en wordt het moeilijk om hen nog in te halen."



Wat ging er door zijn hoofd bij het doelpunt? "Ik dacht dat de keeper hem ging pakken, maar zag de bal rustig via de paal binnen gaan. Felipe Avenatti zei nog tegen mij dat ik naar de tweede paal moest gaan. De bal komt daar dan ook terecht ..."



"Ach, misschien was dit wel het geluk dat we nodig hebben in deze periode.

Je bent dan even van de wereld. Je maakt dit misschien nooit meer mee."