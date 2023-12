Doelman Vandenberghe redt punt voor Kortrijk met kopbalgoal in extra tijd van kelderkraker in Eupen

Eupen - Kortrijk kort samengevat

Kortrijkse doelman is onwaarschijnlijke redder

Het kwik zakte onder nul in de Oostkantons, maar aan de openingsfase konden we ons wel verwarmen. Bezige bij Nuhu zorgde voor wat gevaar en aan de overkant was er een lange solo van Alebiosu, die maar net naast besloot.

Al snel werd het spel nerveuzer en droogden de kansen op. Een duikende kopbal van El Idrissy en een verrassend snelle knal van Nuhu vonden het kader niet. Zowel Eupen als Kortrijk hadden moeite om technische fouten uit hun combinaties te bannen.

Ook na de rust zat er weinig beterschap in. Kana illustreerde het niveau door tegen het achterwerk van ploegmaat Kadri te knallen. Pas nadat Nuhu met een plaatsbal Vandenberghe aan het werk had gezet, kwam de boel weer op gang.

Het waren de IJslanders die in een ijzig Kehrwegstadion voor een vlammetje zorgen. Finnbogason mikte tegen de paal, maar in de rebound schoot zijn landgenoot Palsson wel raak. Eupen op rozen, want Kortrijk had slechts in zeven van zijn vijftien wedstrijden weten te scoren.

Ook vanavond waren de Kerels weer onmachtig in de zone van de waarheid. Ze mochten zelfs van geluk spreken dat een heerlijke krul van Magnée voorbij de verste winkelhaak vloog. Tekenend was het dat doelman Vandenberghe in de toegevoegde tijd voor het grootste gevaar zorgde met een volley.

Iedereen deed de boeken al toe, maar er viel nog een kans uit de lucht. En het was warempel Vandenberghe die de gelijkmaker in doel kopte. Kortrijk hield zichzelf zo enigszins in leven, terwijl Eupen een enorme kans om weg te springen verspilde.